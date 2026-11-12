На создание молодежных центров и проведение молодежных мероприятий Псковской области выделили более 62 млн рублей

На создание молодежных центров и проведение молодежных мероприятий в Псковской области выделили федеральную субсидию в размере более 62 миллионов рублей, заявил губернатор региона Михаил Ведерников на встрече с министром молодежной политики Псковской области Дмитрием Яковлевым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Завершается строительство Дворца молодежи в Великих Луках, центр находится в высокой степени готовности. Готовность современного молодежного пространства оценивается на 97% по реализации и приемке выполненных работ. В настоящее время в Дворец молодежи завозят мебель и оборудование, проводится окончательное формирование помещений для работы и творчества.

Дмитрий Яковлев поблагодарил главу региона за выделение дополнительных средств на благоустройство территории Дворца молодежи. Работы уже ведутся. Министр пригласил губернатора на открытие площадки в начале декабря.

Михаил Ведерников в свою очередь выступил с инициативой провести по этому поводу масштабное и яркое событийное мероприятие. Дмитрий Яковлев согласился, что необходимо организовать большой праздник, который станет значимым событием для молодежи Великих Лук и всей Псковской области.

Центр в Великих Луках создается при поддержке программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети». В рамках этой инициативы в южной столице региона в этом году также реализован целый ряд молодежных мероприятий. В частности, форум «Воздух», фестиваль уличных культур, сапфест, форум «Агродвиж». В этом году город также станет площадкой празднования Дня добровольца.

Создание новых молодежных пространств в Псковской области в рамках программы «Регион для молодых» продолжится и в следующем году. Реализацией новых проектов по созданию Центров молодежи в Пскове, Порхове и Невеле займутся уже сами муниципалитеты, отметил министр молодежной политики региона и добавил, что главы округов уже активно включились в работу.

«Все пространства будут многофункциональными, однако в каждом муниципалитете будет свой акцент. Так, Молодежный центр в Порхове будет больше ориентирован на спорт и добровольчество, в Невеле — на патриотическое воспитание граждан, в Пскове будет специализироваться на вопросах трудоустройства ребят, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации», — заметил Дмитрий Яковлев.

На создание молодежных центров и проведение молодежных мероприятий региону выделена федеральная субсидия более 62 миллионов рублей.

Министерство молодежной политики Псковской области также прорабатывает заявку на участие в нацпроекте следующего года. Готовность на участие во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики обозначили Островский и Печорские районы.

«В эту работу должны быть включены главы всех округов без исключения. Важно, чтобы Молодежные центры и Дома молодежи были в каждом муниципалитете», — прокомментировал Михаил Ведерников.

В продолжение встречи губернатор Псковской области и Дмитрий Яковлев обсудили вопросы вовлечения молодежи в проектную деятельность в рамках молодежного инициативного бюджетирования. Губернатор выразил готовность рассмотреть возможность увеличения финансирования в рамках конкурса на следующий год. В этом году на региональный этап было подано 73 заявки с учетом предварительного отбора в муниципалитетах. Победителями стали 11 проектов, которые разделили пять миллионов рублей.

По итогам встречи губернатор поблагодарил Дмитрия Яковлева и команду министерства молодежной политики региона за работу: «Молодцы — хорошими темпами работаете, участвуете во всех программах, используете все федеральные возможности. Не сбавляйте темп и активнее привлекайте к этой работе глав».