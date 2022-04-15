Экономика

Центр по импортозамещению создадут в Псковской области

В Псковской области создадут центр по импортозамещению. Об этом шла речь на заседании оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что на данный момент в администрации региона ведется разработка плана содействия импортозамещению на 2022-2025 года. Одно из ключевых мероприятий этого плана – создание центра по импортозамещению.

«Предполагается, что этот центр будет помогать нашим предприятиям справляться с секционными препятствиями. В том числе, центр будет оказывать содействие устранению дефицита продукции, доступ к которой сейчас ограничен из-за санкций, развитию субконтрактации путем оказания помощи в создании логистических цепочек, поиску аналоговых товаров и привлечению заемных средств. Хочу обратить внимание на необходимость детально проработать концепцию и функционал будущего штаба», - сказал глава региона.