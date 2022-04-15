Правительство России увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений

Правительство РФ до конца мая подняло экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений.
«Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тысяч тонн», – указывается в документе на сайте кабмина.
Так, квоту на вывоз азотных удобрений увеличили на 231 тысячу тонн (до примерно 5,7 миллиона тонн), на сложные удобрения – на 466 тысяч тонн (до около 5,6 миллиона тонн), сообщает РИА Новости.
«До 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию», – добавляется в сообщении.
Отмечается, что эти меры нужны для поддержки производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за санкций.