Экономика

Аграрии Псковской области приступили к севу зерновых

Весенняя посевная кампания в Псковской области в 2022 году стартовала с сева зерновых культур. К работам в Псковском районе приступила Агрофирма «Победа». Посеяно 56 га ячменя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Отметим, что всего в регионе запланировано занять зерновыми и зернобобовыми культурами свыше 17 тысяч га, рапсом - более 4 тысяч га.

Кроме того, в Псковской области ведутся работы по окультуриванию сельскохозяйственных земель. Так, в текущем сезоне запланировано введение в сельскохозяйственный оборот территорий общей площадью порядка 6 тысяч га. Работы организованы преимущественно в западной части региона. Наибольшие по протяженности участки подлежат окультуриванию силами сельскохозяйственного предприятия «Тригорское» в Палкинском, Пушкиногорском и Красногородском районах.

Еще на более 850 га в Великолукском, Себежском и Красногородском муниципалитетах будут проведены процедуры мелиорации кислых почв (известкование).

Напомним, сельхозтоваропроизводителями области под урожай 2022 года посеяно порядка 34 тысяч га озимых зерновых культур, а также более 10 тысяч га озимого рапса. По производству зерна и рапса Псковская область по итогу прошлого года показала один из лучших результатов по Северо-Западному федеральному округу. В прошлом году зерна намолочено свыше 147 тысяч тонн, рапса — практически 24 тысячи тонн.