Экономика

Сельхозпредприятия Псковского района приступили к весенне-полевым работам

Сельскохозяйственные предприятия Псковского района приступили к весенне-полевым работам. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Проведена подкормка минеральными удобрениями озимых зерновых культур на площади 1 360 гектаров в СПК (колхоз) «Передовик», ЗАО «Агрофирма «Победа», ООО «ПсковАгроИнвест», ООО «СЛС Псков Агро». Подкормлены посевы озимого рапса на площади 457 гектаров в «ПсковАгроИнвесте» и в «СЛС Псков Агро». На 100 гектарах многолетних трав внесли минеральные удобрения в ЗАО «Агрофирма «Победа» и на 25 гектарах в ООО «Металлист».

Первыми в районе и области приступили к севу яровых зерновых культур земледельцы ЗАО «Агрофирма «Победа». На 19 апреля они посеяли 86 гектаров ячменя. В ООО «ПсковАгроИнвест» посеяли 31 гектар однолетних трав.

Все хозяйства района готовы к посевной. Всего в районе предстоит разместить яровые культуры на площади 2900 гектаров. Хозяйства закупили необходимый объем минеральных удобрений (994 тонны, на 14 тонн больше запланированного), средства защиты растений, семена яровых культур, горюче-смазочные материалы. Отремонтированные в зимний период тракторы и сельскохозяйственные машины прошли государственный технический осмотр, их допустили к эксплуатации органы Гостехнадзора.