Экономика

Производство молока выросло почти на 2% в Псковской области

Производство молока выросло на 1,6% в Псковской области. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Так, в январе-марте 2022 года в хозяйствах всех категорий региона, по расчетам, произвели 74,6 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 48,3 тысячи тонн молока, а также 17,6 миллиона яиц.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 19,9%, производство яиц – на 8,1%, а производство молока выросло на 1,6%.