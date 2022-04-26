Экономика

Средняя зарплата в России составила 56,5 тысячи рублей в марте

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в России осталась без изменений по итогам первого квартала и составила 56 545 рублей на конец марта. Об этом сообщается на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в течение первого квартала сохранялась без изменений и на конец марта составляет 56 545 рублей», - цитирует сообщение ТАСС.

Наибольшая среднемесячная начисленная заработная плата зафиксирована в отраслях добычи нефти и природного газа (149 тысяч рублей), производстве табачных изделий (116 тысяч рублей), деятельности воздушного и космического транспорта (131 тысяча рублей). Минимальная - в сфере производства одежды (23 тысячи рублей), производства кожи и изделий из кожи (31 тысяча рублей).

Отмечается, что реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 3,5%, а количество россиян, находящихся за чертой бедности, составило 16,1 миллиона человек (11% населения страны).

При этом по данным Росстата, как отмечают в ФНПР, суммарная просроченная задолженность по заработной плате в течение первого квартала увеличивалась и достигла уровня 930 миллионов рублей (в январе она составляла 785,8 миллиона рублей). «Задолженность по заработным платам продолжает сохраняться на минимальных показателях за последние три года», - отмечается в сообщении.

Численность рабочей силы, по данным Росстата, в течение первого квартала увеличилась на 300 тысяч человек и к окончанию марта составляла 75,7 миллиона - 52% от общей численности населения страны, в их числе 72,2 миллиона человек классифицировались, как занятые экономической деятельностью и 3,5 миллиона человек - как безработные, по методике Международной организации труда. Уровень занятости населения составил 59,4%.