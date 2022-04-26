Экономика

Ольга Милонаец: Мы практически готовы к возбуждению дел против некоторых райпо

Псковское УФАС практически готово к возбуждению дел против некоторых райпо. Об этом сообщила руководитель регионального ведомства Ольга Милонаец в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Много говорим про райпо. Недавно ездил по округу, смотрел автолавки. Они покупают продукты в основном от оптовиков. Какой надзор над оптовиками? Ощущение, что они вольготно живут», - взял слово вице-спикер Армен Мнацаканян.

«Мы практически готовы к возбуждению дел против некоторых райпо в некоторых муниципальных районах. Собран весь пул доказательств. Прежде чем отреагировать на тот или иной муниципалитет, встретилась с Николаем Тесля (председателем Совета Псковского облпотребсоюза - ред.) и проговорила с ним все вопросы», - сказала Ольга Милонаец.

По ее словам, до 1 мая райпо обязались пересмотреть свои наценки на социальные группы товаров. «Убить систему райпо не можем, будет действовать аккуратно», - добавила Ольга Милонаец.