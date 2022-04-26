Экономика

Александр Котов не считает работу УФАС удовлетворительной

Председатель Псковской областного Собрания депутатов Александр Котов не считает работу регионального УФАС удовлетворительной. Об этом он сообщил на сессии регионального парламента в ходе пресс-подхода сегодня, 27 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ценообразование в рамках парламентского часа стало самой актуальной и волнующей проблемой. Единственный орган, который может осуществить контроль, который имеет полномочия по этим вопросам – это, конечно же, территориальное управление антипомонопольной службы. С этой целью сегодня состоялся обстоятельный разговор с руководителем УФАС. Регуправление службы недостаточно конструктивно работает с органами исполнительной власти области. Порекомендовали изменить положение дел и взяться за проблему общими усилиями, чтобы и контролирующий орган, исполнительная власть, регштаб и прокуратура работали сообща. Тогда мы сможем не допустить взрывного роста цен и возможность "навариться" на тяжелой ситуации спекулянтам», – констатировал спикер.

Он отметил, что в этом направлении проводится большая работа, но продвигается она медленно.

«Мы же хотим видеть реакцию контролирующих органов каждый день, потому что люди тратят свои деньги сегодня, завтра, послезавтра, потому что это актуальная тема, бьющая по кошельку. Если все это будет тянуться месяцами, результата мы не добьемся. Мы помним, что губернатор был вынужден принять решение работать напрямую с центральным аппаратом ФАС. Очень надеюсь, что ситуация изменится и псковское управление будет работать быстро, оперативно, без бюрократических проволочек и добиваться результата», – добавил Александр Котов.

По его словам, все вопросы, которые сегодня задавались УФАС, справедливые и имеют основания. «Когда будут вынесены справедливые решения по наказанию недобросовестных участников рынка, это станет хорошим примером. А ведь штрафы, особенно для монополистов, просто "драконовские": 15% от оборота. Когда такие примеры будут, ситуация поменяется коренным образом и необоснованное увеличение цен прекратится. Рост, понятно, будет, поскольку присутствует инфляция, но взрывного – не будет», – пояснил депутат.

Александр Котов не считает работу УФАС удовлетворительной. «Во-первых, запоздалая реакция. Мы уже на протяжении двух месяцев наблюдаем эту "катавасию" с ценами. И только сегодня мы наблюдаем какие-то промежуточные результаты: возможно будет возбуждено дело против монополистов, выданы предостережения. Скоро мы вернемся к контролю за ситуацией», – пообещал он.