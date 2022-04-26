Экономика

Депутаты заявили о необходимости более оперативной работы Псковского УФАС

Депутаты Псковского областного Собрания пожелали Псковскому УФАС стабильности в принятии решений. Об этом с сессии регионального парламента, участником которой в рамках парламентского часа стала руководитель ведомства Ольга Милонаец, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочется видеть работу в режиме онлайн - без цепочки согласований с федеральным центром, чтобы видели, где ведется проверка, а где - нет», - обратился к Ольге Милонаец депутат Андрей Маковский («Новые люди»).

В свою очередь Антон Минаков (ЛДПР) высказал сочувствие УФАС. «Количество обращений к ведомству увеличится. От вас много чего зависит. Успехов в работе», - пожелал он.

Депутат Елена Даньшова (ЕР) обратила внимание на рост цен на товары для детей: «Детские смеси, подгузники и прочие детские товары — резко цена повысилась на 100 и более процентов. У нас очень много семей с детьми. И цены очень высокие».

Вице-спикер Виктор Остренко (ЕР) указал на то, что активисты ОНФ проводят активный мониторинг цен и работают в тесном контакте с ФАС. «Нужна стабильность в принятии решений», - посоветовал он Ольге Милонаец.

«Да, ФАС реагирует с опозданием», - в свою очередь заметил председатель парламентского законодательного комитета Алексей Севастьянов. Он рекомендовал ведомству усиленно вести разъяснительную работу.