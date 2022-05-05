Экономика

Псковская область заняла 28 место в рейтинге регионов по уровню инфляции

Псковская область заняла 28 место в рейтинге регионов России по уровню инфляции в первом квартале 2022 года. Это следует из исследования, подготовленного рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня»

Статистика по региону:

индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2022 года к декабрю 2021 года — 9,3 %;

изменение индекса потребительских цен по сравнению с мартом 2021 года — 7,3 п.п.;

индекс потребительских цен на продовольственные товары в марте 2022 к декабрю 2021 года — 9,8 %;

индекс потребительских цен на непродовольственные товары в марте 2022 года к декабрю 2021 года — 12,6 %;

индекс потребительских цен на услуги в марте 2022 года к декабрю 2021 года — 4%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге по росту инфляции заняли следующие позиции:

9 место — Ленинградская область (+8,1%);

13 место — Новгородская область (+8,2%);

17 место — Ненецкий автономный округ (+8,7%);

48 место — Санкт-Петербург (+10,3%);

54 место — Республика Коми (+10,5%);

55 место — Вологодская область (+10,5%);

57 место — Мурманская область (+10,6%);

71 место — Республика Карелия (+11,4%);

72 место — Калининградская область (+11,4%);

84 место — Архангельская область (+13,1%).

Рост цен произошел во всех субъектах РФ, а отличия касались лишь темпов роста. Разброс по индексу потребительских цен составил от 2,7% до 13,2%.

Наиболее высокая инфляция по итогам первого квартала 2022 года отмечается в Республике Хакасия (+13,2%), Архангельской области (+13,1%), Республике Ингушетия (+12,8%), Калужской области (+12,4%) и в Оренбургской области (+12,2%). В Ингушетии наиболее существенный рост цен был на продовольственные товары, в остальных четырех регионах - на непродовольственные. Всего же рост цен более чем на 10% произошел в 42 субъектах РФ.

Наиболее низкие показатели инфляции зафиксированы в Чукотском автономном округе (+2,7%), Магаданской области (+5,4%), Республике Саха (Якутия) (+5,7%), Камчатском крае (+6,3%) и Амурской области (+6,8%).