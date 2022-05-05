Псковская область заняла 28 место в рейтинге регионов по уровню инфляции

Псковская область заняла 28 место в рейтинге регионов России по уровню инфляции в первом квартале 2022 года. Это следует из исследования, подготовленного рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня»
Статистика по региону:
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге по росту инфляции заняли следующие позиции:
Рост цен произошел во всех субъектах РФ, а отличия касались лишь темпов роста. Разброс по индексу потребительских цен составил от 2,7% до 13,2%.
Наиболее высокая инфляция по итогам первого квартала 2022 года отмечается в Республике Хакасия (+13,2%), Архангельской области (+13,1%), Республике Ингушетия (+12,8%), Калужской области (+12,4%) и в Оренбургской области (+12,2%). В Ингушетии наиболее существенный рост цен был на продовольственные товары, в остальных четырех регионах - на непродовольственные. Всего же рост цен более чем на 10% произошел в 42 субъектах РФ.
Наиболее низкие показатели инфляции зафиксированы в Чукотском автономном округе (+2,7%), Магаданской области (+5,4%), Республике Саха (Якутия) (+5,7%), Камчатском крае (+6,3%) и Амурской области (+6,8%).