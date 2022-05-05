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Экономика

Псковская область заняла 28 место в рейтинге регионов по уровню инфляции

05.05.2022 11:44|ПсковКомментариев: 1

Псковская область заняла 28 место в рейтинге регионов России по уровню инфляции в первом квартале 2022 года. Это следует из исследования, подготовленного рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня»

Статистика по региону:

  • индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2022 года к декабрю 2021 года — 9,3 %;
  • изменение индекса потребительских цен по сравнению с мартом 2021 года — 7,3 п.п.;
  • индекс потребительских цен на продовольственные товары в марте 2022 к декабрю 2021 года — 9,8 %;
  • индекс потребительских цен на непродовольственные товары в марте 2022 года к декабрю 2021 года — 12,6 %;
  • индекс потребительских цен на услуги в марте 2022 года к декабрю 2021 года — 4%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге по росту инфляции заняли следующие позиции:

  • 9 место — Ленинградская область (+8,1%);
  • 13 место — Новгородская область (+8,2%);
  • 17 место — Ненецкий автономный округ (+8,7%);
  • 48 место — Санкт-Петербург (+10,3%);
  • 54 место — Республика Коми (+10,5%);
  • 55 место — Вологодская область (+10,5%);
  • 57 место — Мурманская область (+10,6%);
  • 71 место — Республика Карелия (+11,4%);
  • 72 место — Калининградская область (+11,4%);
  • 84 место — Архангельская область (+13,1%).

Рост цен произошел во всех субъектах РФ, а отличия касались лишь темпов роста. Разброс по индексу потребительских цен составил от 2,7% до 13,2%.

Наиболее высокая инфляция по итогам первого квартала 2022 года отмечается в Республике Хакасия (+13,2%), Архангельской области (+13,1%), Республике Ингушетия (+12,8%), Калужской области (+12,4%) и в Оренбургской области (+12,2%). В Ингушетии наиболее существенный рост цен был на продовольственные товары, в остальных четырех регионах - на непродовольственные. Всего же рост цен более чем на 10% произошел в 42 субъектах РФ.

Наиболее низкие показатели инфляции зафиксированы в Чукотском автономном округе (+2,7%), Магаданской области (+5,4%), Республике Саха (Якутия) (+5,7%), Камчатском крае (+6,3%) и Амурской области (+6,8%).

Теги: #Псковская область #инфляция #экономика #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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