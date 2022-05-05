Экономика

На 30% вырос объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в Великих Луках

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в Великих Луках за январь-февраль составил порядка 16 миллиардов рублей (или около 130% к аналогичному периоду прошлого года). Об этом глава города Николай Козловский сообщил в ходе своего еженедельного обращения, опубликованного в социальных сетях.

«Сегодня в стране складывается непростая экономическая ситуация, которая в той или иной степени влияет на все сферы экономики, но промышленный город Великие Луки старается не сбавлять темпов производства и сохранять стабильность экономики», – отметил Николай Козловский.

В разрезе основных отраслей экономики сложились следующие показатели оборота организаций:

по обрабатывающим производствам оборот за январь-февраль составил почти 12 миллиардов рублей или 120% к январю-февралю прошлого года;

потребление электрической энергии, газа и пара (показатель включает в себя произведенную и потребленную на территории города тепловую энергию, а также поставленную и потребленную на территории города электрическую энергию и газ) – порядка 850 миллионов рублей или 101% к аналогичному периоду в 2021 году;

оборот оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов за январь-февраль составил почти 4 миллиарда рубелей и увеличился на 60%;

оборот по виду деятельности в области здравоохранения и социальных услуг составил порядка 280 миллионов рублей (+30% к январю-февралю 2021 года).

За отчетный период построено 42 жилых дома, из которых один многоквартирный жилой дом на 50 квартир и 41 индивидуальный жилой дом, с общей площадью жилых помещений порядка 8,5 тысяч квадратных метров.