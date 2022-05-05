На 30% вырос объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в Великих Луках

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в Великих Луках за январь-февраль составил порядка 16 миллиардов рублей (или около 130% к аналогичному периоду прошлого года). Об этом глава города Николай Козловский сообщил в ходе своего еженедельного обращения, опубликованного в социальных сетях.
«Сегодня в стране складывается непростая экономическая ситуация, которая в той или иной степени влияет на все сферы экономики, но промышленный город Великие Луки старается не сбавлять темпов производства и сохранять стабильность экономики», – отметил Николай Козловский.
В разрезе основных отраслей экономики сложились следующие показатели оборота организаций:
За отчетный период построено 42 жилых дома, из которых один многоквартирный жилой дом на 50 квартир и 41 индивидуальный жилой дом, с общей площадью жилых помещений порядка 8,5 тысяч квадратных метров.