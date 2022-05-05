Экономика

Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю избежать расходов из-за ошибки в больничном

При содействии бизнес-обмудсмена Аркадия Мурылева предприниматель избежал расходов после проверок Фонда социального страхования из-за ошибки медучреждения в больничном. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В конце марта текущего года в адрес бизнес-омбудсмена поступило обращение предпринимателя. Поводом стали результаты проверок со стороны регионального отделения ФСС РФ. По мнению контролирующего органа, предприниматель представил недостоверные сведения по выплатам по листкам нетрудоспособности.

«В ходе рассмотрения выяснилось, что ошибка в заполнении больничного была допущена медучреждением – больничный был продлен свыше максимального срока без согласия комиссии. Вместе с тем контролирующий орган посчитал, что это нарушение со стороны предпринимателя и намеревался взыскать с него перерасход по оплате больничного», – говорится в сообщении.

Бизнес-омбудсмен указал контролирующему органу на то, что порядок заполнения листка нетрудоспособности предусматривает заполнение каждого раздела уполномоченным лицом, то есть в разделе «заполняется врачом медицинской организации» писать может только сотрудник медицинской организации без вмешательства работодателя.

Как отметили в аппарате уполномоченного, ошибки в больничном по вине медучреждения - не повод для непринятия к зачету расходов страхователя на пособия по временной нетрудоспособности. «Нельзя признать правомерным возложение на работодателя, не обладающего специальными познаниями в оформлении больничных, ответственности за ошибки, допущенные медучреждением. Если сам факт наступления болезни подтвержден Фондом социального страхования, то он должен зачесть расходы на выплату пособия по такому больничному листу», - отмечается в сообщении.

С аргументами бизнес-омбудсмена согласилось региональное отделение ФСС. По результатам проверки решение о возмещении излишне понесенных расходов органом вынесено не было.