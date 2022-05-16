Экономика

Налоговики расскажут псковичам, как избежать рисков в бизнесе

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области проведет публичные слушания в онлайн-формате. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, темами для обсуждения станут: «Особенности администрирования НДС в современных условиях», «Избежание рисков ведения бизнеса» и «Рекомендации по самостоятельной оценке налоговых рисков».

Также специалисты расскажут о возможностях интерактивного сервиса «Прозрачный бизнес» и применении риск-ориентированного подхода для выездных налоговых проверок.

Публичные обсуждения проводятся ежеквартально в рамках реализации приоритетной программы стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности» УФНС России по Псковской области.

Докладчиками выступят:

начальник отдела камерального контроля Анна Никитина;

начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок Татьяна Мищенкова.

Вопросы для обсуждения можно направить до 27 мая на электронный адрес: public.r6000@nalog.ru. Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Публичные обсуждения проходят с участием представителей администрации Псковской области, органов местного самоуправления, прокуратуры, Торгово-промышленной палаты региона, областных общественных организаций, средств массовой информации, а также целевой группы налогоплательщиков, заинтересованных в тематике мероприятия.