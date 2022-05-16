Экономика

«Макдоналдс» продолжит работу в России под новым брендом

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» продает активы в России, но продолжит работу в стране под новым брендом.

«Все активы "Макдоналдс" продаются, все рабочие места сохраняются, будет новый бренд, новая сеть предприятий быстрого обслуживания, которая откроется на тех местах, где раньше работал "Макдоналдс". Надеемся, что первое открытие будет в июне», — сказал собеседник РБК.

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Напомним, 16 мая компания «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе с российского рынка и начале продажи бизнеса в России