Экономика

Псковская пивоварня «Савицкий» увеличивает производственные мощности в два раза

В ближайшее время на псковской пивоварне «Савицкий» введут в эксплуатацию новые 4-тонные бродильные танки, которые позволят увеличить объем производства пива в два раза. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил главный пивовар и технолог производства Павел Ляховский.

«Мы открылись в 2020 году, и сейчас наша линейка как классических лагеров, так и крафтовых сортов представлена в ресторанах и пивных бутиках Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Великих Лук и, конечно, в Пскове. Репутация производителя качественного вкусного пива и расширение географии поставок требует расширения производства», — отметил Павел Ляховский.

Бродильные танки изготовлены в Словении компанией «ШКРЛЬ», которая специализируется на производстве пивоваренного оборудования. Импортное оборудование было выбрано из-за ряда технологических преимуществ, в частности, возможности точного управления режимами брожения, сухим охмелением и карбонизацией пива, уточнил главный пивовар.

«Мы производим наши лагеры в строгом соответствии с классической немецкой технологией медленного брожения при низких температурах. Затем пиво лагерируется, то есть выдерживается при -1°C в течение 100 дней. Мало кто соблюдает такую технологию в России. Большинство пивоварен стремятся сделать пиво как можно быстрее и дешевле. Именно традиционный подход к технологии пивоварения, а также использование импортного сырья премиального качества, позволило нам занять 1-е место на конкурсе "Росглавпиво-2021" в категории "Немецкий пилснер" с одним из своих сортов», — добавил Павел Ляховский.