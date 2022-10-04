Экономика

Россиянам объяснили, как не работая увеличить пенсию

Согласно закону, величина пенсии зависит от количества пенсионных баллов, а оно, в свою очередь, от страховых взносов, которые перечисляет работодатель или сам застрахованный в системе ОПС. Каждый год работы (и соответственно, уплаты взносов) оценивается в баллах, которые суммируются за все годы работы. Но есть такие периоды, когда человек не работает по уважительной причине, которую государство признает социально важной. И это время также оцениваются в баллах и может формировать будущую пенсию, рассказывает агентству «Прайм» доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

Она пояснила, что 1,5 года ухода за первым ребенком оцениваются в 2.7 балла; за вторым ребёнком 5.4, а третьим — 8.1.

Кроме того в 1.8 пенсионных баллов оценивается год ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, престарелыми старше 80 лет, а также период военной службы.

«Однако все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж только при условии, что перед ними или после все-таки была оплачиваемая работа. Иначе они не будут включены в стаж и оценены в пенсионных баллах», — отметила юрист.

Эксперт напоминает, что узнать о количестве накопленных коэффициентов, учтенном стаже, можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Доступ к нему имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).