Экономика

Псковичи за последние семь месяцев стали больше экономить - аналитики

Число сторонников стратегии «тратить больше» с марта в Пскове снизилось более чем на треть. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Рассказывая о личной финансовой стратегии, 44% псковичей признались, что с начала СВО стараются больше экономить, 9%, наоборот, — больше тратить. 30% жителей города не меняли свою личную финансовую стратегию.

Больше всего тех, кто решил в новое время тратить, - среди респондентов моложе 34 лет (15%). Среди мужчин больше, чем среди женщин, сторонников и стратегии тратить, и стратегии экономить.

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в марте 2022 года, финансовую стратегию «больше тратить» стали выбирать на треть реже: 14% - семь месяцев назад, 9% - сейчас.