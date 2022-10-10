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Экономика

Псковичи за последние семь месяцев стали больше экономить - аналитики

10.10.2022 10:00|ПсковКомментариев: 0

Число сторонников стратегии «тратить больше» с марта в Пскове снизилось более чем на треть. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Рассказывая о личной финансовой стратегии, 44% псковичей признались, что с начала СВО стараются больше экономить, 9%, наоборот, — больше тратить. 30% жителей города не меняли свою личную финансовую стратегию.

Больше всего тех, кто решил в новое время тратить, - среди респондентов моложе 34 лет (15%). Среди мужчин больше, чем среди женщин, сторонников и стратегии тратить, и стратегии экономить.

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в марте 2022 года, финансовую стратегию «больше тратить» стали выбирать на треть реже: 14% - семь месяцев назад, 9% - сейчас.

Теги: #опрос #СЗФО
Источник: Псковская Лента Новостей
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