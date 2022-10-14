Экономика

Путин уполномочил ЦБ разрешать вывоз наличной валюты на сумму более 10 тысяч долларов

Банк России сможет давать разрешение на вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов, следует из указа президента России Владимира Путина.

«В целях применения указа президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 … предоставить Центральному банку Российской Федерации полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме превышающей размер, определенный подпунктом "ж" пункта 1 этого указа», - приводит РИА Новости текст документа.

Отмечается, что выдача таких разрешений осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены советом директоров ЦБ.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о запрете вывозить из России со 2 марта иностранную наличную валюту на сумму больше 10 тысяч долларов.