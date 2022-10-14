Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Планы псковских либерал-демократов
Электронная транспортная накладная
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Господин Рейтингомер
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
новогодние корпоративы
штраф за обман энергетиков
Первые счета за электроэнергию
бонусы для членов профсоюза
Защита от мошенников
Топ клиник Пскова
женский акцент я русская
 
 
 
ещё Экономика 14.10.2022 10:420 Семья гдовских предпринимателей предложила организовать гастрономический фестиваль 15.10.2022 17:100 Путин уполномочил ЦБ разрешать вывоз наличной валюты на сумму более 10 тысяч долларов 14.10.2022 17:390 Услуги железнодорожного транспорта подешевели в Псковской области 14.10.2022 17:150 Цены на валидол в Псковской области упали более чем на 6% 14.10.2022 16:240 Сахар подешевел в Псковской области 14.10.2022 16:170 Инвестиционная сессия Росмолодежи проходит в Пскове 
 
 
 
Самое популярное 14.10.2022 14:330 Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области 08.10.2022 20:360 Участок трассы Санкт-Петербург - Псков расширят до шести полос 11.10.2022 13:460 Необходим ли ответ на теракты? 08.10.2022 09:070 На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля 13.10.2022 06:590 Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Путин уполномочил ЦБ разрешать вывоз наличной валюты на сумму более 10 тысяч долларов

15.10.2022 17:10|ПсковКомментариев: 0

Банк России сможет давать разрешение на вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов, следует из указа президента России Владимира Путина.

«В целях применения указа президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 … предоставить Центральному банку Российской Федерации полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме превышающей размер, определенный подпунктом "ж" пункта 1 этого указа», - приводит РИА Новости текст документа.

Отмечается, что выдача таких разрешений осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены советом директоров ЦБ.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о запрете вывозить из России со 2 марта иностранную наличную валюту на сумму больше 10 тысяч долларов.

Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу ввести «военный налог» - сбор с граждан, не попавших под мобилизацию?
В опросе приняло участие 449 человек
15.10.2022, 19:500 Более двух лет разыскивают пропавшего мужчину в Пскове 15.10.2022, 19:350 Киев признал вовлеченность НАТО в конфликт на Украине 15.10.2022, 19:121 Вирусолог предупредил об опасности нового вида гриппа в России 15.10.2022, 18:400 Росгвардия усилила охрану военкоматов
15.10.2022, 18:270 Футбольный клуб направит почти миллион рублей на помощь мобилизованным 15.10.2022, 18:100 Третий этап возведения храма завершился в плюсской деревне Ореховно 15.10.2022, 17:460 Нетрезвый водитель попался полицейским в Великих Луках 15.10.2022, 17:390 Небольшой дождь пройдёт в Псковской области 16 октября
15.10.2022, 17:100 Путин уполномочил ЦБ разрешать вывоз наличной валюты на сумму более 10 тысяч долларов 15.10.2022, 16:520 В Ленинградской области полностью перекроют движение на трассе Р-23 в направлении Пскова 15.10.2022, 16:280 Почти 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 15.10.2022, 16:180 Снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородской области
15.10.2022, 15:580 Пыталовский завод изготовил 1500 банок тушёнки для мобилизованных 15.10.2022, 15:330 Аналитики ожидают сокращения производства автомобилей в мире к 2025 году 15.10.2022, 15:150 Более 200 полицейских обеспечили правопорядок на футбольном матче в Великих Луках 15.10.2022, 14:530 Спрос на работников дорожного хозяйства в России вырос на 24% за год
15.10.2022, 14:350 Псковских мобилизованных пока не направляли в зону проведения СВО 15.10.2022, 14:120 «Модную выставку» открыли в Пушкинском заповеднике 15.10.2022, 13:510 Псковская область получит почти 300 млн рублей на расселение аварийного жилья 15.10.2022, 13:360 ПсковГУ снова ищет подрядчика для завершения реконструкции студенческого кампуса
15.10.2022, 13:070 В Киеве объявили воздушную тревогу 15.10.2022, 12:520 Выплаты в 50 тысяч рублей псковские мобилизованные начнут получать с 15 октября 15.10.2022, 12:490 Женщина за рулём Hyundai Solaris насмерть сбила мальчика на электросамокате в Петербурге 15.10.2022, 12:370 Среди мобилизованных нашлись двое, которые распространяли неправду - псковский губернатор
15.10.2022, 12:210 В Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки 15.10.2022, 12:031 Творог с фекальными бактериями выявили в Псковской области 15.10.2022, 11:450 Вечер осенней поэзии Геннадия Кононова пройдёт в Пскове 15 октября 15.10.2022, 11:250 Два автомобиля столкнулись на перекрёстке у «Акваполиса» в Пскове
15.10.2022, 11:070 «Мы всё сделаем и приедем домой»: мобилизованные продолжают боевую подготовку. ВИДЕО 15.10.2022, 10:470 Необычный поэтический вечер ждёт посетителей планетария в Пскове 15 октября 15.10.2022, 10:310 В музее-заповеднике «Михайловское» родился жеребёнок 15.10.2022, 10:222 Женщина бросила стопку в голову посетителя дедовичского кафе
15.10.2022, 10:080 Всемирный день мытья рук отмечают 15 октября 15.10.2022, 10:070 Хозяйственные постройки сгорели в палкинской деревне 15.10.2022, 10:020 В Острове устанавливают причину гибели собаки в зооприюте 15.10.2022, 09:400 Два сеанса лазерного шоу пройдут в Пскове 15 октября
15.10.2022, 09:200 В Псковскую область этапировали мужчину, обвиняемого в убийстве 19-летней давности 15.10.2022, 09:000 Какие выплаты положены мобилизованным 15.10.2022, 08:400 Первый случай заражения гриппом H3N2 выявили в России за осень 15.10.2022, 08:200 Воздушная тревога объявлена по всей Украине - СМИ
15.10.2022, 08:001 «Золотые джазовые стандарты» в Пскове с Игорем Скляром. ФОТОРЕПОРТАЖ 14.10.2022, 22:571 Псковичей приглашают принять участие в «Неделе здоровья» 14.10.2022, 22:350 Выставка фотографа Татьяны Андрияновой пройдет в псковской библиотеке 14.10.2022, 22:221 Псковичи смогут оценить работу МЧС по борьбе с коррупцией
14.10.2022, 21:580 В жестоком убийстве малолетней россиянки подозревают ее несовершеннолетнюю сестру 14.10.2022, 21:520 Минюст внес кинокритика Антона Долина* в реестр СМИ-иноагентов 14.10.2022, 21:451 О «подводных камнях» при работе в Интернете напомнили псковичам 14.10.2022, 21:370 Около 40 великолучан стали победителями регионального этапа всероссийской олимпиады
14.10.2022, 21:360 Псковичам рассказали, как получить выписку об отсутствии недвижимости 14.10.2022, 21:340 Капитальный ремонт завершили в двух великолукских школах 14.10.2022, 21:300 Делегация Псковской области посетила международный форум «Дорога 2022» в Казани 14.10.2022, 21:190 Ревнивец-убийца осужден в Псковской области
14.10.2022, 21:080 До миллиона рублей могут получить псковичи на реализацию своих проектов 14.10.2022, 21:060 Псковские росгвардейцы стали призерами межведомственного турнира по волейболу 14.10.2022, 21:031 МегаФон развернул 4G для строителей медицинского центра международного уровня 14.10.2022, 20:560 Дмитрий Шахов пообщался с мобилизованными псковичами в Тверской области
14.10.2022, 20:361 Памятник «забытому полководцу» предлагают установить в Пскове 14.10.2022, 20:203 Директору великолукской школы запретили собирать деньги с родителей на нужды класса 14.10.2022, 20:140 Умер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере» 14.10.2022, 20:020 Соглашения о сотрудничестве подписаны в рамках встречи городов-побратимов России и Белоруссии в Пскове
14.10.2022, 19:477 В ЛДПР прокомментировали петицию о канонизации Жириновского как пророка 14.10.2022, 19:350 Игорь Скляр дает в Пскове джазовый концерт 14.10.2022, 19:181 Фильм о военнопленных «Помни имя мое» снимут в Дно 14.10.2022, 19:081 Михаил Ведерников потребовал усилить работу передвижной «Лаборатории безопасности»
14.10.2022, 18:520 Благовещенцы прочтут стихи Пушкина возле дуба из псковского Михайловского 14.10.2022, 18:340 Фарм-клуб «Зенита» проиграл в Великих Луках 14.10.2022, 18:220 Игорь Скляр о джазе, импровизации и синдроме самозванца 14.10.2022, 18:050 Основы гражданской обороны напомнили сотрудникам псковского Горводоканала
14.10.2022, 18:000 Не служил – плати налог? 14.10.2022, 17:590 Псковский спектакль «Морфий» произвел впечатление на петербуржцев 14.10.2022, 17:550 Студентка ударила топором по голове бывшую подругу 14.10.2022, 17:530 Светлана Мельникова: Любовь к Пскову пришла быстрее, чем можно было ожидать
14.10.2022, 17:520 Изменились сроки перекрытия участков проспекта Энтузиастов в Пскове 14.10.2022, 17:490 «Дабришутинг»: Расписные фасады, личные данные и объединяющий язык. ВИДЕО 14.10.2022, 17:480 Участники встречи городов-побратимов России и Белоруссии в Пскове почтили память защитников Отечества 14.10.2022, 17:452 В островском приюте для собак украли инвентарь, корм и убили пса
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru