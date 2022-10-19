Экономика

Эксперты ответят на вопросы жителей Порхова и Невеля об уплате налогов на имущество

Сотрудники межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы России №3 и 6 проведут в Псковской области семинары для налогоплательщиков, во время которых ответят на самые насущные вопросы по уплате имущественных налогов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

«Эта тема сейчас очень актуальна именно для налогоплательщиков - физических лиц. Ведь начиная с сентября налоговые органы производят рассылку уведомлений об уплате имущественных налогов за 2021 год. Информационные материалы, которые могут быть полезны гражданам, уже размещены в инспекциях», - заметили в ведомстве.

Ознакомится с материалами также можно и самостоятельно на сайте налоговой службы на специальной промостранице.

Если же налогоплательщик не смог найти ответа по своей конкретной ситуации, его приглашают принять участие в мероприятиях, которые пройдут 20 октября в межрайонных ИФНС России №3 и 6 по Псковской области по адресам:

город Порхов, Мебельный переулок, дом №1;

город Невель, улица Карла Либкнехта, дом №10.

«Сотрудники инспекций с удовольствием ответят на любые вопросы, которые касаются имущественных налогов, расскажут о льготах, а также о самом простом и быстром способе уплаты налоговых платежей», - отметили в ведомстве.

Там напомнили, что имущественные налоги за 2021 год физическим лицам необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2022 года. Подробнее – на сайте ФНС России.

С графиком запланированных управлением ФНС России по Псковской области к проведению в 4 квартале 2022 года семинаров можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе «Графики публичного информирования налогоплательщиков».