Экономика

65% российских компаний будут работать с внештатным персоналом – эксперты

56% компаний уже работают с внештатниками, еще 9% планируют начать в ближайшее время — таким образом, две трети российского бизнеса привлекает или скоро начнет привлекать персонал вне штата. Самые востребованные внештатники: маркетологи, рекламщики, пиарщики, айтишники, рекрутеры, грузчики и дизайнеры. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы hh.ru.

Инфографика здесь и далее: hh.ru

Спрос на внештатников высок: каждая десятая компания привлекает к сотрудничеству от 30 до 100 внештатников. Больше 100 внештатников требуется каждой тридцатой компании. Чаще всего на внештатную работу бизнес ищет маркетологов, рекламщиков и пиарщиков (с ними работают или планируют начать 47% компаний), IT-специалистов (44%), курьеров (25%), рекрутеров (23%), грузчиков (23%) и дизайнеров (22%).

Компании, которые в принципе работают с внештатным персоналом, чаще всего привлекают самозанятых — об этом говорят 58% респондентов. С физлицами по договору ГПХ работают 15%. Остальные 27% оформляют тех и других в равной степени. Почти каждая четвертая компания (22%) сотрудничает на внештатной основе с нерезидентами. По закону получить статус самозанятого в России могут только граждане РФ, граждане других стран ЕАЭС (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан), а также с недавнего времени — Украины, ЛНР и ДНР.

Среди компаний, которые сотрудничают с нерезидентами, 33% оформляют договор с самозанятыми-нерезидентами, 28% работают и с самозанятыми, и по ГПХ, 6% — только по ГПХ.

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Больше половины компаний, которые сотрудничают с самозанятыми, отмечают простоту массового найма (53%), остальные говорят о скорости выхода исполнителя (47%), простоте оформления (39%), возможности закрывать пробелы в периоды пиковой нагрузки (30%). Лишь 20% респондентов среди преимуществ отмечают выгодный налоговый режим: сотрудничая с юрлицами, самозанятые платят налог в размере 6%. Практика показывает, что этот процент нередко закладывается в сумму вознаграждения. Среди минусов работы с самозанятыми самыми чувствительными компании считают необходимость адаптировать внештатника под специфику бизнеса, важность отслеживания статуса самозанятых и получения чеков за оплаченные услуги.

Самозанятость имеет ряд ограничений: в частности, этот налоговый режим распространяется не на все виды деятельности, подходит резидентам не всех стран и имеет лимит в 2,4 млн рублей в год. Договор гражданско-правового характера таких ограничений не имеет. Поэтому 53% компаний, которые работают с физлицами по ГПХ, свой выбор объясняют расширенным списком разрешенных видов деятельности, 40% — большим выбором в плане резидентства кандидата, 25% — отсутствием лимитов на выплаты.

Среди минусов такого сотрудничества респонденты отмечают важность глубокой юридической проработки договора, чтобы его не признали трудовым, нестабильностью персонала и отсутствием электронного документооборота с физлицами.