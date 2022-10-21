Экономика

Назван возраст и сфера деятельности самого юного «самозанятого» псковича

Самому юному «самозанятому» Псковской области всего 14 лет. Он предоставляет услуги по уборке помещений, а самому пожилому – 82 года. Свой доход он получает от сдачи имущества в аренду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы России.

По состоянию на октябрь 2022 года в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (или «самозанятых») в налоговых органах Псковской области зарегистрировались 15 тысяч 393 человека. Это в два раза больше, чем показатели на такую же дату прошлого года (7 300).

В ведомстве напомнили, что специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Псковской области ввели 1 июля 2020 года. Основанием послужил региональный закон №2078-ОЗ, принятый 8 мая 2020 года.

Всего за 9 месяцев 2022 года «самозанятые» региона перечислили в доход государства более 55 миллионов рублей.

В число наиболее популярных видов деятельности, которые выбирают плательщики НПД в Псковской области, по-прежнему входит строительство, продажа товаров собственного производства и услуги косметологии. Также «самозанятые» активно регистрируются как водители, парикмахеры и те, кто сдает в аренду жильё.

«Применение НПД позволяет законно осуществлять предпринимательскую деятельность при льготных ставках (4% - с доходов, полученных от физических лиц и 6% - с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), при этом отсутствует обязанность использовать ККТ, уплачивать страховые взносы и предоставлять налоговую декларацию», - напомнили в налоговой.

В качестве самого удобного способа регистрации в качестве «самозанятого» УФНС России по Псковской области рекомендует бесплатное приложение «Мой налог».

Более подробную информацию о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», в том числе, ответы на часто задаваемые вопросы, а также пошаговую инструкцию по регистрации, можно найти на официальном сайте ФНС России.