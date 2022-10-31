Экономика

Федеральную программу льготного кредитования предприятий бизнеса предложил Сбер в Псковской области

Федеральную программу льготного кредитования предприятий бизнеса предложил Сбер в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Процентная ставка по кредиту с господдержкой ниже обычной ставки в 2,5- 3 раза и составляет 3-4,5%. Это уникальное предложение с максимально низкими процентами по займу выгодно для реализации крупных проектов. Сумма кредита может составлять от 50 млн до 1 млрд рублей. Если были планы по реализации масштабного бизнеса, сейчас самое время для их реализации, отметили в Сбере.

Целями для инвестирования могут стать любые внеоборотные активы, например, покупка объектов недвижимости, автотранспорта, оборудования, спецтехники, а также модернизация и ремонт той базы, которая нуждается в обновлении.

Срок предоставления займа составляет до 10 лет, из них 5 попадают под субсидирование.