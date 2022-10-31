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Экономика

Федеральную программу льготного кредитования предприятий бизнеса предложил Сбер в Псковской области

01.11.2022 15:29|ПсковКомментариев: 0

Федеральную программу льготного кредитования предприятий бизнеса предложил Сбер в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Процентная ставка по кредиту с господдержкой ниже обычной ставки в 2,5- 3 раза и составляет 3-4,5%. Это уникальное предложение с максимально низкими процентами по займу выгодно для реализации крупных проектов. Сумма кредита может составлять от 50 млн до 1 млрд рублей. Если были планы по реализации масштабного бизнеса, сейчас самое время для их реализации, отметили в Сбере.

Целями для инвестирования могут стать любые внеоборотные активы, например, покупка объектов недвижимости, автотранспорта, оборудования, спецтехники, а также модернизация и ремонт той базы, которая нуждается в обновлении.

Срок предоставления займа составляет до 10 лет, из них 5 попадают под субсидирование.

«Сегодня банк предлагает уникальное решение для поддержки бизнеса со стороны государства. Если раньше такие предложения рассматривались только для предприятий сельского хозяйства, сегодня льготное кредитование доступно и другим отраслям экономики. Хочу отметить так же, что программы господдержки доступны не только крупному бизнесу, но предпринимателям, которым нужны займы меньшего объема. Решение о выдаче льготных кредитов решается в индивидуальном порядке после рассмотрения заявки на соответствие требованиям программы господдержки», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.
Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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