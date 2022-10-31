Экономика

Рослесхоз согласовал инвестпроект по созданию лесоперерабатывающего производства в Псковской области

Комиссия Рослесхоза согласовала инвестпроект ООО «ОСКО-Инвест» (Псковская область), предусматривающий глубокую переработку древесины и её отходов. Ввод мощностей в эксплуатацию планируется в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органа исполнительной власти.

Компании ООО «ОСКО-Инвест» будут предоставлены лесные участки для реализации проекта с допустимым ежегодным объемом древесины порядка 241 тысяч кубометров.

«Механизм приоритетных инвестиционных проектов – одна из мер поддержки бизнеса и эффективного развития лесной отрасли страны. Инвесторам согласованных проектов предоставляются лесные участки в аренду без проведения торгов и льготы по оплате аренды. Также срок реализации инвестпроектов был продлён на год правительством России. Это позволяет лесопромышленникам сохранить сырьевую базу и рабочие места на своих предприятиях», - отметил заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов.