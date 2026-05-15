В России уменьшается количество круглосуточных магазинов

Круглосуточные продуктовые магазины теряют свою популярность у российских потребителей — их количество за год сократилось на 6,4–8%. Ритейлеры закрывают такие объекты в попытке оптимизировать расходы, так как торговля в ночное время с развитием онлайн-доставки становится неэффективной. В дальнейшем сокращение круглосуточных магазинов продолжится, но формат сохранит востребованность в городах с высокой плотностью населения и развитым туристическим потоком, пишет «Коммерсантъ».

Изображение сгенерировано нейросетью

По данным Infoline, за год количество таких объектов уменьшилось примерно на 7–8% год к году. В сервисе 2ГИС отмечают, что в марте 2026 года в крупнейших городах страны работало более 4,8 тысячи таких объектов, что на 6,4% меньше показателей годом ранее. В целом, по данным компании, доля таких объектов составляет 12,3% от общего числа продуктовых магазинов.

Внутри крупнейших городов доля круглосуточных продуктовых магазинов заметно различается, отмечают аналитики 2ГИС. Самые высокие значения зафиксированы в Санкт-Петербурге (22,6%, или 1,3 тысячи), Краснодаре (20,4%, или 481) и Омске (15,5%, или 228) и Москве (13,8%, или 1,3 тысячи). Меньше всего в Воронеже (4,3%, или 50), Новосибирске (4,9%, или 106) и Самаре (5,7%, или 97).

Основная причина — изменение экономики формата, связанного с ростом расходов на содержание круглосуточных точек продаж, отмечает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов. Основные расходы, с которыми сталкиваются ритейлеры при развитии круглосуточного формата магазинов,— траты на персонал, поясняет партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

По Трудовому кодексу РФ, ночные смены оплачиваются в повышенном размере, минимальная доплата составляет 20% часовой тарифной ставки за каждый час работы с 22:00 до 06:00. В условиях дефицита персонала и сроков окупаемости торговых точек ритейлеры вынуждены больше внимания уделять выбору локаций, добавляет эксперт.

Из крупнейших сетей сейчас в основном круглосуточный формат развивают гипермаркеты (например, «Ашан», «Глобус», «О’кей) и часть супермаркетов и магазинов у дома («Азбука вкуса», «Магнолия», «Дикси»). Также круглосуточные магазины встречаются у «Перекрестка», «Магнита» и у несетевой розницы. Такой формат развивает и сеть «Вкусвилл». Так, в 2022 году ритейлер запускал круглосуточные магазины, куда покупатель попадал по QR-коду и самостоятельно оплачивал товары на кассе самообслуживания.

Сейчас некоторые объекты также работают по такой схеме, но лишь в ночное время. В основном круглосуточно работают дарксторы сети — сейчас «Вкусвилл» отдает предпочтение развитию онлайн-продаж и сокращает количество розничных магазинов. Оборот розничной торговли в январе-марте 2026 года составил 15,35 триллиона рублей, по данным Росстата.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отмечает, что трафик магазинов в ночные часы традиционно остается в разы ниже дневного, а на фоне сберегательной модели потребительского поведения он дополнительно сократился. Важную роль в падении спроса на круглосуточные магазины сыграло и развитие онлайн-продаж, поясняет он. Ритейлеры стали открывать меньше магазинов у дома.

В ночное время доставка продуктов на дом может быть более удобным вариантом для потребителей, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Например, среди крупнейших ритейлеров доставку в ночное время предоставляют «Вкусвилл», Ozon Fresh и «Яндекс Лавка». Во время запуска такого направления в «Яндекс Лавке» рассчитывали на то, что на ночные часы в перспективе будет приходиться до 20% от всего объема заказов. Это, как отмечает господин Бурмистров, сделало неконкурентоспособными круглосуточные магазины нетрадиционной розницы и повлияло на сокращение часов работы у крупнейших сетей — они также начали сокращать часы работы до 22-23 часов.

В дальнейшем количество круглосуточных магазинов продолжит сокращаться, полагает партнер NF Group Марина Малахатько. По ее мнению, в будущем стоит ожидать сокращения еще на 10%. Но, как считает Артем Суворов, формат сохранит востребованность в городах с высокой плотностью населения, активной ночной жизнью и развитым туристическим потоком, таких как, например, Санкт-Петербург и Краснодар.