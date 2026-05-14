Депутат ГД предложил расширить механизм самозапрета на крупные онлайн-покупки

Механизм самозапрета можно расширить на крупные онлайн-покупки и на высокорисковые финансовые операции. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов из партии «Новые люди» в кулуарах форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Депутат отметил, что уже существующий самозапрет на кредиты показал себя как «очень правильный инструмент профилактики импульсивного поведения и финансовых рисков».

«На мой взгляд, в будущем этот механизм можно расширять и на другие чувствительные сферы. Например, можно обсуждать самозапрет на участие в высокорискованных финансовых операциях, на совершение крупных онлайн-покупок в определенных категориях», — комментирует Амир Хамитов.

Кроме того, Хамитов предложил использовать этот же инструмент против цифровой зависимости — для добровольного ограничения времени и расходов в онлайн-сервисах, особенно для несовершеннолетних. «При этом очень важно соблюдать баланс: самозапрет должен оставаться добровольным инструментом самозащиты гражданина, а не превращаться в избыточное регулирование. Главная задача государства — дать человеку удобный механизм контроля над рисками, а не ограничивать свободу выбора», — отметил Амир Хамитов.

Практика самозапретов в России

Возможность установить самозапрет на кредиты действует в России с 1 марта 2025 года. Всего, как сообщил в апреле вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, таким механизмом через портал «Госуслуги» воспользовались более 26 млн россиян. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что «кто-то снимает, потом снова устанавливает» самозапрет.

С 1 сентября 2026 года в России заработает механизм самозапрета на азартные игры. Как ранее сообщалось, букмекерским конторам, тотализаторам и другим компаниям в этой сфере будет запрещено принимать ставки, заключать пари и брать деньги от граждан, подавших заявление на включение в соответствующий список. Отозвать заявление и вернуть себе право делать ставки можно будет не ранее чем через 12 месяцев после установления самозапрета.

В числе обсуждаемых властями новых форм самозапретов называлось возможное введение ограничения на получение международных телефонных звонков.

XVII Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum» проходит с 12 по 17 мая в Казани, пишет ТАСС.