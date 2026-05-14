 
Экономика

Опыт псковских предприятий представили на выставке «Металлообработка‑2026»

В рамках деловой программы выставки «Металлообработка 2026» прошла сессия «Маршрут построен: инструменты поддержки и инвестиционная карта регионов для производителей». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде инвестиционного развития Псковской области, организаторами сессии выступили Минпромторг России, Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Центр развития базовых отраслей промышленности», правительство Псковской области и АО «Экспоцентр».

Фото: Фонд инвестразвития Псковской области

В числе спикеров выступила руководитель Фонда инвестразвития Псковской области Екатерина Ершова, которая рассказала о механизмах поддержки промышленных предприятий, преимуществах сопровождения инвестпроектов фондом, подборе площадок и инструментах продвижения проектов.

На сессии обсуждались актуальные инструменты господдержки производителей — субсидии на НИОКР, льготное кредитование, гранты и другие меры поддержки.

Спикер поделилась опытом работы с псковскими предприятиями: как через фонд и его структуры бизнес региона получает доступ к региональным и федеральным мерам поддержки, финансовым в том числе, модернизирует и наращивает производство.

«Участие в таких мероприятиях позволяет не только делиться опытом, но и оперативно реагировать на запросы бизнеса: адаптировать механизмы поддержки под реальные потребности предприятий региона», - отметили в фонде.

XXVI Международная специализированная выставка «Металлообработка-2026» проходит в международном выставочном центре (МВЦ) «Крокус Экспо». Здесь представлены оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности. В «Металлообработке» принимают участие компании из восьми стран: Индии, Италии, Китая, Белоруссии, Республики Корея, России и Турции, впервые в выставке участвует Казахстан.

Выставка продлится до 15 мая.

