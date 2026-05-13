Юрлица и ИП смогут получать сведения о банковских счетах через «Госуслуги», рассказали псковичам в налоговой

В настоящее время реализована возможность получения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сведений о своих банковских счетах в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ФНС России по Псковской области.

Специалисты ведомства рекомендуют делать это через Единый портал государственных и муниципальных услуг РФ. Для этого необходимо на портале «Госуслуг» в «Личном кабинете налогоплательщика юридического лица» («Личном кабинете индивидуального предпринимателя») во вкладке «услуги»/реестры и справки» заполнить заявку в режиме «Получение заявителем сведений о наличии счетов организации (индивидуального предпринимателя) в банках», после чего сформировать электронное уведомление и отправить его. В завершении процесса заполнения определяется статус обращения – «Получено ведомством».

Ответ приходит в Личный кабинет в день запроса с оповещением. Файл с результатом будет подписан электронной подписью, при этом согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» полученная справка будет иметь такую же юридическую силу, как и на бумажном носителе.

В ведомстве также напомнили, что сведения о счетах (вкладах) представляются банками в налоговые органы в соответствии с пунктом 1 статьи 86 НК РФ. В связи с этим при возникновении вопросов по актуальности информации по банковским счетам необходимо обращаться непосредственно в банк.

