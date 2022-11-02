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Экономика

«Айс стим Рус» планирует возобновить производство в псковском «Моглино»

02.11.2022 12:07|ПсковКомментариев: 0

ПАО «Айс стим Рус» планирует возобновить производственную деятельность на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе в декабре 2022 года. Соответствующая информация размещена на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. 

«Решение о возобновлении производственной деятельности обусловлено стабилизацией ситуации на рынке и адаптацией логистических цепочек поставщиков сырья. В настоящий момент специалисты ПАО "Айс стим Рус" осуществляют подготовку оборудования предприятия к запуску, а также ведут пуско-наладочные работы на установках второй очереди производственного комплекса», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что планируемый ввод новых мощностей весной 2023 года совпадает с началом заготовительного сезона в странах происхождения сырья, перерабатываемого компанией. Несмотря на высокий уровень укомплектованности вводимого в эксплуатацию оборудования, сохраняются риски негативного воздействия санкций в отношении Российской Федерации на поставки компонентов и систем.

Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием к генеральному директору ПАО «Айс стим Рус» Дмитрию Ходасу. Он отметил, что на данный момент данное решение принял совет директоров, разработан план соответствующих мероприятий по выходу на плановый объём производства при вводе новых мощностей.

«Что касается штата предприятия, ключевые сотрудники сохранены, но присутствует большое число вакантных мест, задействованных именно в производстве. Проблема с компетентными кадрами по-прежнему острая, и, к сожалению, не меняется в лучшую сторону, поэтому мы стараемся максимально механизировать и автоматизировать процессы в рамках технического переоснащения. На данный момент мы разрабатываем новую программу обучения и стажировки сотрудников, которая ориентирована на работу с вводимым в эксплуатацию оборудованием, его конструктивными особенностями. Мы, как и раньше, будем делать упор на высокое качество продукции», - заверил генеральный директор ПАО «Айс стим Рус». 

Дмитрий Ходас добавил, что существенно меняются и цепочки поставок. «В первую очередь, исключаются лишние звенья. По-прежнему сложной остается ситуация с морской логистикой, расчётами, хотя небольшие положительные изменения происходят», - заметил он.

Напомним, компания «Айс Стим Рус» с 2015 года выпускала сублимированные ягоды и фрукты для сегмента B2B, а также B2C - на основе контрактного производства. В 2016 году начала строительство собственного производственного комплекса в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Продукция выпускалась под брендом «Сибирский гостинец».

Производственный комплекс является крупнейшим на территории РФ. Ягоды и фрукты сублимационной сушки используются в пищевой промышленности для производства каш быстрого приготовления, мюсли и сухих завтраков, чая, кондитерских изделий и т. д.

С 28 марта завод «Сибирский гостинец» остановил производство в особой экономической зоне. 

Теги: #регион60 #Моглино #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
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