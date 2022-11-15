Расходы бюджета Пскова на 2023 год превышают 6 млрд рублей

Администрация Пскова внесла на рассмотрение в Псковскую городскую Думу проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сегодня, 15 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.
Фото: ОМСУ Пскова
Параметры бюджета:
Проект бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован по программному принципу на основе 15-и действующих муниципальных программ.
Основной финансовый документ города Пскова в ближайшее время будет рассмотрен думскими комитетами, а также состоятся публичные слушания по проекту. Рассмотрение проекта бюджета пройдет в двух чтениях на сессиях в Псковской городской Думе.
Проведение очередной сессии Псковской городской Думы предварительно планируется на 25 ноября.