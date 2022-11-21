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Экономика

Бизнесмен оценил перспективы российской экономики в ближайшие годы

22.11.2022 19:58|ПсковКомментариев: 0

Экономический рост в РФ начнётся в 2024 году, главная долгосрочная проблема, стоящая перед Россией - преодоление потерь в сфере технологий после ухода глобальных лидеров, считает крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков, об этом он заявил в ходе выступления на форуме Финансового университета в Москве.

«Верю, что в течение 2023 года будет тяжело, а в 2024 году будет значительно легче, и начнётся определённый экономический подъём», - приводит слова Евтушенкова «Интерфакс».

Оценки основателя «Системы» в целом соответствуют официальному макропрогнозу. Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8% и рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах. Он также отметил, что в настоящее время идет адаптация бизнес-связей и процессов под новые условия.

По словам эксперта, главным вызовом для экономики РФ является риск технологического отставания.

«Страна это может почувствовать не сегодня-завтра, и даже не через два года. Обычно технологическое отставание сказывается в течение 5-7 лет и больше», - прокомментировал бизнесмен. При этом Владмир Евтушенков уверен, что за несколько лет Россия способна научиться самостоятельно создавать новые технологии и реализовывать решения на практике.

Теги: #экономика #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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