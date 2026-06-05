Греф обозначил четырех «всадников апокалипсиса» в экономике

Российская экономика сталкивается с несколькими серьезными вызовами, которые также иногда называют «всадниками апокалипсиса». Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ.

Фото: пресс-служба Сбера

Он уточнил, что речь идет о крепком рубле, высокой ключевой ставке, административных барьерах и растущей налоговой нагрузке.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня, пишет ТАСС. Главная тема - «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.