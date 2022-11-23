Экономика

Профильный комитет рекомендовал областному Собранию принять бюджет региона на 2023 год в первом чтении

Проект регионального закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Наступил долгожданный момент, когда начинаем рассматривать бюджет на следующую трехлетку», - отметила во вступительном слове заместитель губернатора, председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова.

Она напомнила депутатам, что 22 ноября Госдума на пленарном заседании одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы, поэтому ожидается значительное увеличение всех параметров регионального бюджета ко второму чтению.

Татьяна Баринова рассказала, что на данный момент доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 45,12 млрд рублей, расходы - 47,98 млрд рублей при дефиците 2,8 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2024 года планируется в сумме 25 млрд 186 млн 692 тысяч рублей.

Она обратила внимание депутатов, что финансирование оплаты труда бюджетников возрастет почти на 500 млн рублей, из них 226 млн рублей выделены дополнительно Минфином. Кроме того, увеличится финансирование обеспечения лекарствами льготных категорий граждан.

Татьяна Баринова указала, что ожидаются поступления для строительства Северного обхода Пскова, поэтому «сумма по дорожному фонду будет не меньше, чем в 2022 году».

Расходы муниципальных образований увеличатся на 857,8 млн рублей (рост на 14% к 2022 году). По словам председателя финансового комитета, остатки на счетах муниципальных образований составляют около 1 млрд рублей.

«В этом году индексация пособий составила 4%, хотя инфляция была в два раза больше, - заметил депутат Петр Алексеенко (КПРФ). - Планируется ли на следующий год доиндексировать за прошлый год пособия? Какой будет процент индексации по итогам этого года?»

«Более 100 млн дополнительных средств заложено на индексацию в 2023 году - это 5,5%. Доиндексировать текущий год по объему наших расходов нет возможности», - ответила ему Татьяна Баринова.

Председатель парламентского бюджетного комитета, вице-спикер Александр Братчиков («Единая Россия») поинтересовался, необходимо ли будет вернуться к рассмотрению законопроекта о бюджете в первом чтении в связи с ожидаемым увеличением дотаций.

«Да, - ответила Татьяна Баринова. - Проект закона сформирован в августе-сентябре, когда практически не знали целевых субвенций на три года. Буквально вчера узнали про многие субвенции и дотации».

Александр Братчиков решил уточнить, будет ли законопроект рассматриваться во втором чтении с учетом субвенций и дотаций, которые поступят в ближайшее время. Финансист ответила утвердительно.

Александр Братчиков призвал уделить повышенное внимание программе «Комфортная городская среда» и предусмотреть необходимые средства на ее реализацию.

Кроме того, председатель парламентского бюджетного комитета указал, что на поддержку русского языка как государственного языка РФ выделяется лишь 100 тысяч рублей. «Необходимо увеличить эту сумму. Нужно поддерживать в большем объеме», - подчеркнул он.

В свою очередь председатель Счетной палаты Псковской области Марина Хохлова отметила, что основные параметры бюджета соответствуют Бюджетному кодекса и указала вместе с представителем прокуратуры на ряд замечаний.

Бюджетный комитет после обсуждения принял решение рекомендовать областному Собранию принять законопроект в первом чтении на сессии 24 ноября.