Экономика

Госдума установила прожиточный минимум на 2023 год

Госдума приняла закон, которым предлагается приостановить действия норм закона о прожиточном минимуме, с целью установить прожиточный минимум в 2023 году, исходя из прогнозируемой границы бедности, в размере 14 375 рублей, сообщается в пояснительной записке к документу.

«Законопроектом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в целях установления ВПМ (величины прожиточного минимума) на 2023-2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов», - приводит текст документа РИА Новости.

Напомним, с 1 июня в Псковской области на душу населения прожиточный минимум увеличивали до 13 780 рублей (до этого было 12 527 рублей), для трудоспособного населения – до 15 019 рублей (было 13 654 рубля), для пенсионеров – до 11 850 рублей (было 10 773 рубля), для детей – до 13 475 рублей (было 12 250 рублей).