Экономика

Публичные слушания по проекту городского бюджета на 2023 год прошли в Пскове

Публичные слушания по проекту решения Псковской городской Думы «О бюджете города Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» прошли в Городском культурном центре Пскова сегодня, 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт назвала основные параметры городского бюджета. «Прогнозируемый доход бюджета составит 6 млрд 247 млн рублей. Доходы планируются со снижением на 29,4% по сравнению с текущим годом за счёт сокращение объёма безвозмездных поступлений. Расходы составят 6 млрд 397 млн рублей», - отметила она. Наибольшую часть, 3 млрд 276,9 млн рублей, направят на образование.

Также в бюджете предусмотрены расходы на реализацию национальных проектов, на сферы ЖКХ, дорожного хозяйства и другие.

Рост муниципального долга не допущен, подчеркнула Тамара Винт. Он составляет 600 миллионов рублей.

Вопросов к докладчику не поступило.

«Это, конечно, не окончательные цифры бюджета, - отметил глава Пскова Борис Елкин. - Сегодня в первом чтении приняли бюджет области. Пониманием, что и в региональном бюджетировании ещё будут поправки, будут дополнительные средства из федерального бюджета. Суммы будут расти в большую сторону. Администрация города продолжит работу над бюджетом на 2023 год и плановые периоды 2024-2025 годов с учетом получения межбюджетных трансфертов».

Добавим, публичные слушания собрали 38 человек.