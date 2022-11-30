Экономика

Производство рыбных консервов в Псковской области выросло на 30%

Переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков в Псковской области произвели на 30% больше в текущем году по сравнению с предыдущим. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В январе-октябре в регионе произвели переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков 14,5 тысячи тонн.

Кроме того, производство важнейших видов пищевых продуктов составило: мяса и субпродуктов – 112,2 тысячи тонн, полуфабрикатов мясных, охлажденных, замороженных – 54,2 тысячи тонн, масла – 3,6 тысячи тонн.







Инфографика: Псковстат

Хлебобулочных изделий недлительного хранения сделали 21,7 тысячи тонн, молока, кроме сырого - 6,9 тысячи тонн.