Экономика

Псковских налоговиков наградили ведомственными наградами

Ведомственные награды вручили сотрудникам управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области. Об этом с расширенного заседания коллегии УФНС России по Псковской области, которое проходит в Пскове сегодня, 2 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На заседании коллегии руководитель управления федеральной налоговой службы России по Псковской области Анна Кутузова зачитала доклад об итогах работы налоговых органов Псковской области за 9 месяцев 2022 года. После она поздравила коллег с прошедшим Днем работником налоговых органов РФ, который отмечался 21 ноября.

К поздравлениям присоединились губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков, он зачитал поздравление от председателя регионального парламента Александра Котова.

После отличившимся сотрудникам налоговой вручили ведомственные награды за добросовестный труд.