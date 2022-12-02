Экономика

Товары на сумму более 81 млрд рублей отгрузили из Великих Лук с начала года

Согласно статистическим данным, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производственного сектора Великих Лук за текущий год составил 81 млрд 453 млн рублей. Об этом в своем еженедельном видеообращении к жителям города сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

Оборот по крупным и средним организациям за рассматриваемый период превысил цифру 103 млрд рублей, что составило 117,5% к январю-сентябрю 2021 года. По обрабатывающим производствам оборот за январь-сентябрь 2022 года составил 62 млрд 192,5 млн рублей или более чем 112% процентов к аналогичному периоду прошлого года.

Потребление электрической энергии, газа и пара составляет два миллиарда 844 млн рублей или 105% к январю-сентябрю 2021 года. Оборот оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов за январь-сентябрь текущего года превысил 17 млрд 548 млн рублей, что равно 126% к аналогичному периоду 2021 года.

Оборот по виду деятельности в области здравоохранения и социальных услуг превысил цифру в один миллиард 282 млн рублей – это более чем 114% к январю-сентябрю прошлого года. Показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям за прошедшие девять месяцев по сальдированному финансовому результату (прибыль минус убытки) достиг 9 млрд 596 млн рублей прибыли.

«В целом, за рассматриваемый период 2022 года экономическая ситуация в городе Великие Луки характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики», - прокомментировал Николай Козловский.