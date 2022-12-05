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Экономика

Высокие показатели Сбера связаны с лояльностью его клиентов – эксперты

08.12.2022 14:00|ПсковКомментариев: 0

Отчетность Сбербанка, которую банк раскрыл сегодня, говорит о том, что он уже практически вернулся к привычному режиму работы, считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

«Динамика числа новых клиентов Сбера показывает, что он весьма успешно привлекает к себе практически всех клиентов, ранее пострадавших от санкций банков. 106,4 млн клиентов-физических лиц предполагает, что счет в Сбере не имеют только дети и небольшая часть трудовых мигрантов, 61,5% активно пользуется бонусной программой (подключили "СберСпасибо").  А отношение DAU/MAU в "Сбербанк Онлайн" выше 50% (прим.: 20%  - это уже хороший показатель, а 50% - мировой уровень такое же значение показателя имеет только одна компания) свидетельствует о том, что банк уже практически вернулся к привычному режиму работы», - говорит эксперт.

Она отмечает, что огромное число клиентов, массовое привлечение самозанятых и предпринимателей и ведению расчетов через Сбер дает банку и значимый результат по комиссионному доходу.

«Чистый комиссионный доход вырос в ноябре 2022 года на 16% г/г до 57,0 млрд руб. и накопленным итогом с начала года составил 547,3 млрд руб., превысив уровень за 11 месяцев 2021 года на 5,1%. Лояльность клиентов к банку формирует и популярность ипотечных программ. Зарплатные программы и качественная оценка кредитного портфеля стали факторами снижения доли "плохих" кредитов в банке на фоне роста его абсолютных значений. По уровню расходов на резервы, чистому процентному доходу и выдаче корпоративных и некоторых розничных кредитов, банк вернулся на докризисный уровень. Если банк сумеет выйти на уровень, при котором он сможет расформировать ранее созданные резервы, то действительно, вероятность того, что Сбер начнет платить дивиденды (а это ₽27,6 на акцию), очень велика, а это однозначно повысит инвестиционную привлекательность его ценных бумаг, коррекция безусловно возможна», - поясняет Лебединская.

Директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев в свою очередь добавляет, что инвесторы ждали отчетность, и ее публикация стала для них хорошей новостью.

«Рентабельность активов сохранилась на высоком уровне, виден рост кредитного портфеля с начала года, а это в текущий ситуации - очень хороший результат. При этом за 11 месяцев произошел чистый приток средств клиентов (на 0,7-0,8%), хотя и не значительный», - добавил Лебедев.

«Рынок ждал подтверждения позитивных результатов, и он их получил: увеличение чистой прибыли за ноябрь следует рассматривать только со знаком плюс. Удивительно, что Сбербанк менее чем за год смог адаптироваться под ограничения, с которыми столкнулся, и не просто устоять, но и начать зарабатывать. Стоит отметить, что это, безусловно, заслуга профессиональной команды. Сбер особо подчеркивает, что качество его кредитного портфеля остается стабильным, а банк запасом выполняет нормативы по достаточности капитала и ликвидности и не пользуется послаблениями ЦБ. На этом фоне вполне вероятно, что в следующем году компания вернется к выплате дивидендов. Так что акции Сбера, действительно, интересное и перспективное вложение для инвесторов», - отмечает доцент департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве РФ Дарья Швандер.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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