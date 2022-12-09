Названа средняя предлагаемая зарплата в Псковской области

На данный момент медианная предлагаемая зарплата в Псковской области составляет порядка 44 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.
Зарплатные предложения местных работодателей ниже предлагаемого дохода компаний из других городов на 21%. Если сравнивать с показателями ноября, то в данном случае зарплатные предложения за последние месяцы в Псковской области почти не изменились.
При этом жителям Псковской области с начала 2022 года были доступны более 1 000 вакансий с доходом более 130 000 рублей. Из них порядка 11% вакансий приходится на декабрь. В целом за год доля предложений о работе с высокой зарплатой в регионе выросла в 2 раза. Если же сравнивать с зарплатами в начале этого года, средняя зарплата в Псковской области стала больше на 3% или 1 000 рублей.
Сильнее всего за год зарплата выросла в сфере управления – здесь работодатели повысили доход на 29% до 44 700 рублей или более чем на 9 000 рублей. Есть также рост доход в сфере домашнего персонала (+29% до 35 400 рублей). В целом в 10 профессиональных сферах местного рынка труда за год произошло повышение доходов работников.
|
Сфера
|
декабрь 2022 года
|
январи 2022 года
|
Прирост в %
|
Прирост в рублях
|
Безопасность
|
53226
|
43155
|
23%
|
10 071 ₽
|
Управление персоналом, тренинги
|
44769
|
34788
|
29%
|
9 981 ₽
|
Домашний персонал
|
35433
|
27395
|
29%
|
8 038 ₽
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
46640
|
44434
|
5%
|
2 206 ₽
|
Строительство, недвижимость
|
53676
|
51717
|
4%
|
1 958 ₽
|
Рабочий персонал
|
52160
|
50267
|
4%
|
1 893 ₽
|
Закупки
|
42105
|
40311
|
4%
|
1 795 ₽
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
37294
|
36522
|
2%
|
772 ₽
|
Высший менеджмент
|
58273
|
57728
|
1%
|
545 ₽
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
35500
|
35238
|
1%
|
262 ₽
|
Транспорт, логистика
|
42706
|
43244
|
-1%
|
-538 ₽
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
40952
|
42322
|
-3%
|
-1 370 ₽
|
Маркетинг, реклама, PR
|
40685
|
42335
|
-4%
|
-1 651 ₽
|
Медицина, фармацевтика
|
50183
|
51935
|
-3%
|
-1 752 ₽
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
38339
|
40449
|
-5%
|
-2 111 ₽
|
Начало карьеры, студенты
|
33769
|
35976
|
-6%
|
-2 207 ₽
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
44000
|
46250
|
-5%
|
-2 250 ₽
|
Добыча сырья
|
49929
|
52963
|
-6%
|
-3 033 ₽
|
Продажи
|
36133
|
39233
|
-8%
|
-3 100 ₽
|
Административный персонал
|
34537
|
37973
|
-9%
|
-3 436 ₽
|
Юристы
|
37813
|
41667
|
-9%
|
-3 854 ₽
|
Производство
|
46010
|
50571
|
-9%
|
-4 561 ₽
|
Автомобильный бизнес
|
45227
|
50281
|
-10%
|
-5 054 ₽
|
Консультирование
|
36773
|
47500
|
-23%
|
-10 727 ₽
|
Инсталляция и сервис
|
41856
|
56786
|
-26%
|
-14 930 ₽
|
Наука, образование
|
39333
|
60571
|
-35%
|
-21 238 ₽
Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в ноябре в Псковской области: