Экономика

Названа средняя предлагаемая зарплата в Псковской области

На данный момент медианная предлагаемая зарплата в Псковской области составляет порядка 44 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Зарплатные предложения местных работодателей ниже предлагаемого дохода компаний из других городов на 21%. Если сравнивать с показателями ноября, то в данном случае зарплатные предложения за последние месяцы в Псковской области почти не изменились.

При этом жителям Псковской области с начала 2022 года были доступны более 1 000 вакансий с доходом более 130 000 рублей. Из них порядка 11% вакансий приходится на декабрь. В целом за год доля предложений о работе с высокой зарплатой в регионе выросла в 2 раза. Если же сравнивать с зарплатами в начале этого года, средняя зарплата в Псковской области стала больше на 3% или 1 000 рублей.

Сильнее всего за год зарплата выросла в сфере управления – здесь работодатели повысили доход на 29% до 44 700 рублей или более чем на 9 000 рублей. Есть также рост доход в сфере домашнего персонала (+29% до 35 400 рублей). В целом в 10 профессиональных сферах местного рынка труда за год произошло повышение доходов работников.

Сфера декабрь 2022 года январи 2022 года Прирост в % Прирост в рублях Безопасность 53226 43155 23% 10 071 ₽ Управление персоналом, тренинги 44769 34788 29% 9 981 ₽ Домашний персонал 35433 27395 29% 8 038 ₽ Информационные технологии, интернет, телеком 46640 44434 5% 2 206 ₽ Строительство, недвижимость 53676 51717 4% 1 958 ₽ Рабочий персонал 52160 50267 4% 1 893 ₽ Закупки 42105 40311 4% 1 795 ₽ Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия 37294 36522 2% 772 ₽ Высший менеджмент 58273 57728 1% 545 ₽ Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 35500 35238 1% 262 ₽ Транспорт, логистика 42706 43244 -1% -538 ₽ Банки, инвестиции, лизинг 40952 42322 -3% -1 370 ₽ Маркетинг, реклама, PR 40685 42335 -4% -1 651 ₽ Медицина, фармацевтика 50183 51935 -3% -1 752 ₽ Туризм, гостиницы, рестораны 38339 40449 -5% -2 111 ₽ Начало карьеры, студенты 33769 35976 -6% -2 207 ₽ Искусство, развлечения, масс-медиа 44000 46250 -5% -2 250 ₽ Добыча сырья 49929 52963 -6% -3 033 ₽ Продажи 36133 39233 -8% -3 100 ₽ Административный персонал 34537 37973 -9% -3 436 ₽ Юристы 37813 41667 -9% -3 854 ₽ Производство 46010 50571 -9% -4 561 ₽ Автомобильный бизнес 45227 50281 -10% -5 054 ₽ Консультирование 36773 47500 -23% -10 727 ₽ Инсталляция и сервис 41856 56786 -26% -14 930 ₽ Наука, образование 39333 60571 -35% -21 238 ₽

Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в ноябре в Псковской области: