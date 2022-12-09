Экономика

Депутаты одобрили двухмиллиардную поправку в бюджет Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили изменения в закон об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом с внеочередной сессии регионального парламента, которая проходит 9 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С учетом изменений доходы областного бюджета на 2022 год увеличены на 2 млрд 133 млн 144 тысячи рублей и составят 53 млрд 818 млн 352 тысячи рублей, расходы увеличены на 1 млрд 963 млн 104 тысячи рублей и составят 57 млрд 872 млн 795 тысяч рублей. Дефицит уменьшен на 170 млн 40 тысяч рублей и составит 4 млрд 54 млн 443 тысячи рублей, привела цифры вице-губернатор, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова.

«Работа над бюджетом продолжается и в конце года», - подчеркнула финансист.

Госдолг остается без изменений - 20 млрд 400 млн рублей, добавила она.

Так, на 508 млн рублей увеличивается финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения», на 385 млн 328 тысяч рублей - финансирование сферы образования, на 345 млн 681 тысяч рублей - финансирование социальной сферы.

Кроме того, на 259 млн 310 тысяч рублей возрастает финансирование программы «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами», на 149 млн 110 тысяч рублей - финансирование программы «Энергоэффективность и энергосбережение», на 216 млн рублей - финансирование программы «Развитие транспортной системы» (из них 138 млн 160 тысяч рублей - дополнительные средства из резервного фонда правительства РФ в связи с удорожанием реконструкции Троицкого моста в Пскове).

Аграрный сектор дополнительно получает 71 млн 655 тысяч рублей.

Учтены трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы в сумме 1 млн 665 тыс. рублей; на обеспечение деятельности сенаторов РФ и их помощников в сумме 1 млн 470 тыс. рублей; на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов РФ на размещение и питание граждан РФ, Украины, Донецкой и Луганской Народной Республик и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, ДНР и ЛНР, вынужденно покинувших эти территории и прибывших в Россию в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, в сумме 23 млн 252 тыс. рублей; на предоставление социальных выплат гражданам, вынуждено покинувшим территорию Украины, ДНР и ЛНР и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в сумме 43 916 тыс. рублей.

Также принятые поправки сокращают финансирование ряда других направлений, говорится в пояснительной записке. Так, например общий объём государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Псковской области» в 2022 году уменьшен на 1 млн 134 тысячи рублей.

По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Псковской области» лимиты уменьшены на 150 тысяч рублей по расходам по выплатам гражданам денежных вознаграждений за добровольную сдачу оружия и на 50 тысяч рублей по расходам на добровольные народные дружины.

По подпрограмме «Противодействие коррупции в Псковской области» лимиты уменьшены на 184 тысячи рублей по мероприятиям, направленным на совершенствование системы государственной гражданской службы.

По подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Псковской области» уменьшены лимиты на 700 тысяч рублей на предоставление сертификатов на реабилитацию для потребителей наркотических средств и психотропных веществ и на 50 тысяч рублей по мероприятиям формирования у подростков и молодежи культуры здорового образа жизни.

объём государственной программы «Содействие занятости населения» в 2022 году также уменьшился. Так, например, на 69 млн 836 тыс. рублей уменьшены лимиты по подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

лимиты с подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве» на подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения» в размере 486 тысяч рублей.

При этом увеличены лимиты по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения» в размере 2 млн 559 тысяч рублей, в том числе на аппарат комитета по труду и занятости Псковской области в связи с индексацией заработной платы в размере 636 тысяч рублей.

Кроме того, на аппарат ряда других комитетов региона также увеличены лимиты на индексацию заработной платы. В частности, на аппарат комитета по здравоохранению в сумме 4 млн 284 тыс. рублей.