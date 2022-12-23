Экономика

Бюджет Великих Лук на 2023 год приняли в окончательном чтении

Бюджет города Великие Луки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов приняли во втором, окончательном чтении. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Николай Козловский.

Фото: Николай Козловский / Telegram

«Состоялось очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва. Ключевой вопрос прошедшей сессии касался финансового документа города Великие Луки на предстоящий 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. С основными параметрами бюджета депутатов ознакомила начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева. По итогам обсуждения городская Дума приняла бюджет города во втором, окончательном чтении», - сообщил Николай Козловский.

Кроме того, в ходе сессии депутаты внесли поправки в городской бюджет 2022 года.

На сессии также рассмотрели блок имущественных вопросов, обсудили итоги выполнения работ по ремонту дворовых территорий, капитальному и текущему ремонту асфальтобетонных и грунтовых дорог города в этом году.

Помимо этого, депутаты внесли изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Великие Луки», внесли изменения в структуру администрации города, приняли положение об организации в Великих Луках экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами.