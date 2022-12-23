Экономика

Инвестиции в АПК увеличились втрое в Псковской области за пять лет

Псковская область за пять лет увеличила втрое инвестиции в сферу АПК. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Ведерников.

«Развитие агропромышленного комплекса остаётся одним из ключевых направлений экономики Псковской области.

За последние 5 лет объём инвестиций в АПК увеличился в 3 раза и составил 30 млрд рублей», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников продолжил, что сейчас идёт масштабное строительство мясокомбината в Великолукском районе. В следующем году планируется ввести его в эксплуатацию. Проект многолетний, совокупный объём инвестиций составит более 30 млрд рублей.

Большой объём инвестиций и в сфере молочного животноводства. В Новосокольническом районе уже работает молочная ферма на 1,8 тысячи голов скота, в Псковском районе достраивается роботизированная ферма почти на 2 тысячи голов.

В этом году существенно увеличились и посевы рапса – по объёмам производства регион вышел на II место в СЗФО.

«Правительство Псковской области оказывает инвесторам полную поддержку и компенсирует часть затрат на реконструкцию ферм, закупку техники», – добавил губернатор.