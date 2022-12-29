Экономика

Утверждён бюджет Псковской области на 2023 год

Депутаты Псковского областного Собрания приняли в трех чтениях законопроект «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В законопроекте «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» ко второму чтению доходы увеличиваются в 2023 году на 6 млрд 375 млн 230 тыс. рублей, в 2024 году – на 3 млрд 851 млн 561 тыс. рублей, в 2025 году – на 7 млрд 085 млн 613 тыс. рублей.

Расходы в 2023 году возрастают на 6 млрд 375 млн 230 тыс. рублей, в 2024 году – на 3 млрд 851 млн 561 тыс. рублей, в 2025 году – на 7 млрд 085 млн 613 тыс. рублей.

Итого с учетом изменений доходы областного бюджета на 2023 год составят 51 млрд 498 млн 298 тыс. рублей, расходы областного бюджета – 54 млрд 355 млн 722 тыс. рублей, дефицит – 2 млрд 857 млн 424 тыс. рублей, государственный долг – 22 млрд 486 млн 693 тыс. рублей, или 83,7% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

На повышение заработной платы бюджетникам дополнительно зарезервировано 1,4 млрд рублей, на индексацию социальных выплат в бюджете предусмотрено 195 млн рублей, 55 млн рублей выделяется на строительство быстровозводимых зданий постов станций скорой медицинской помощи. Уменьшение расходов по статье «национальная экономика» в проекте бюджета составляет 600 млн рублей - ещё не все федеральные средства доведены до региона. Снижение на миллиард в расходах госпрограммы по образованию объясняется завершением начатых в этом году капитальных ремонтов школ. Изменение цифр финансирования в социальной политике произошло из-за передачи полномочий по выплате детских пособий в социальный фонд.

Вице-спикер Армен Мнацаканян (ЕР) указал на то, что бюджет социально ориентированный. «Параметры, которые озвучены, говорят о том, что мы двигаемся вперед», - сказал он и высказался в поддержку документа.

Депутат Антон Минаков (ЛДПР) заявил о том, что либерал-демократы поддержат бюджет. «Сейчас не время заниматься популизмом и втыкать палки в колеса», - подчеркнул он и поблагодарил губернатора, правительство региона за проделанную огромную работу над главным финансовым документом региона.

«Предлагаемый проект бюджета существенно лучше бюджетов лучших лет», - заметил депутат Артур Гайдук («Яблоко»), но выразил мнение, что бюджет не лишен недостатков, поэтому он воздержится от голосования.

«Размер бюджета области целиком и полностью зависит от федерального бюджета», - взял слово депутат Дмитрий Михайлов (КПРФ). По его словам, область вымирает, доходы продолжают проседать, растут цены, а принятый федеральный бюджет «полностью оторван» от реальности и регионов. «Хочется, чтобы федеральный центр нас слышал. Считаем, что средств для области недостаточно. Депутаты от КПРФ не поддержат данный проект бюджета», - добавил он.

«Сложилось впечатление, что вы про другой бюджет говорите, а не про наш», - сказал ему в ответ спикер областного Собрания Александр Котов.

Депутат Андрей Маковский («Новые люди») сообщил, что поддержит законопроект, и сказал, что бюджет 2023 года — это бюджет для людей. При этом он подчеркнул, что голос оппозиции в региональном парламенте слышат, и призвал коллег не заниматься популизмом.

Депутат Олег Брячак («Справедливая Россия - За правду») отметил, что доходная часть бюджета за время руководства регионом Михаила Ведерникова выросла в два раза в непростых условиях. «Фракция благодарит вас за работу, которую вы проводите. Мы понимаем, насколько это сложно. Мы вас искренне благодарим. Бюджет "Справедливая Россия" поддержит однозначно», - сказал он.

Александр Котов заметил, что впервые за долгое время совершенствуется бюджетный процесс, что выражается в четкой работе согласительной комиссии, конструктивной работе с губернатором. «Работу над бюджетом 2024 года надо начинать уже в январе, обозначать проблемы, стремиться к тому, чтобы предусмотреть возможность финансирования за счет тех или иных государственных программ, привлекать средства федерального бюджета на условиях софинансирования, и нам будет проще добиваться результата. Хочу поблагодарить за тщательный подход к разработке проекта бюджета. Это бюджет не только социально направленный, он позволят рассчитывать на серьезный рост, развитие нашего региона», - подчеркнул он и призвал поддержать главный финансовый документ региона.

Законопроект поддержали 22 депутата, проголосовали против - 2, воздержался один.