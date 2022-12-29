Экономика

Заводы по производству щебня и сжиженного природного газа появятся в Псковской области

Заседание регионального Совета по инвестициям под председательством заместителя губернатора Нинель Салагаевой состоялось в четверг, 29 декабря. Участники Совета поддержали и одобрили к заключению соглашений четыре инвестиционных проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: правительство Псковской области

В частности, ООО «Профит» намерен построить апарт-отель с многофункциональной инфраструктурой в центре Печор. Эскизный проект здания гостиницы рассматривался и был одобрен на заседании рабочей группы Научно-методического и экспертного Совета при Комитете по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Проект планируется реализовать к 2026 году. Объем вложений составит почти 160 млн рублей, из них половина суммы — собственные средства инвестора. С вводом апарт-отеля в Печорах появится 20 дополнительных мест размещения для туристов и 18 новых рабочих мест.

ООО «Криогаз — Псков» представил по экспортно-ориентированный проект по организации на территории Псковской области производства сжиженного природного газа (СПГ) производительностью 4 тонны в час. Производство разместится в районе Ступниково в Пскове. Объем инвестиций — 3,1 млрд рублей. Сроки ввода объектов в эксплуатацию: 4 квартал 2025 года. Выход на полную производственную мощность запланирован на 2026 год. Проектом предусмотрено проектирование, поставка и монтаж оборудования, строительство и эксплуатация комплекса по производству малотоннажного СПГ. Основные рынки сбыта конечной продукции — развивающийся рынок газомоторного топлива РФ и Прибалтики.

Ещё один одобреный инвестпроект (ООО «Карьер-Технолоджи») нацелен на создание современного комплекса по производству строительного щебня в Печорском районе для удовлетворения потребности в строительном щебне дорожных и строительных организаций Псковской области и близлежащих регионов. Вторым этапом реализации проекта планируется более глубокая переработка известняка в строительные смеси (известковая штукатурка). При выходе на полную производственную мощность бюджетный эффект проекта составит 29 млн рублей в год, дополнительно будет создано 35 новых рабочих мест.

Компания «Стройрегион60» получила поддержку Совета в реализации проекта жилищного комплекса «Утро». Компания планирует построить поэтапно, в течение 6 лет, в микрорайоне Пскова «Сиреневый бульвар» 8 многоквартирных жилых домов с общим количеством квартир — 2000 шт. общей площадью более 100 000 квадратных метров. Также инвестор взял на себя обязательства по строительству на территории микрорайона детского сада на 90 мест и благоустройству сквера «Сиреневый бульвар». Современный жилой комплекс будет построен в границах улиц Линейная, Старотекстильная и Сиреневый бульвар. Объем инвестиций составит 6 млрд рублей.

Также по итогам заседания Совета по инвестициям скорректировали инвестпроект ООО «Гиперстрой» по строительству моек самообслуживания и компания «Автомобильные дороги Пскова», которая занимается ремонтом и содержанием дорог в Псковской области, получит государственную поддержку в форме налоговых льгот на создание производственной площадки с асфальтобетонной установкой.