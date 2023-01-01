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Экономика

Центробанк установил ограничения на выдачу кредитов россиянам

01.01.2023 20:08|ПсковКомментариев: 0

Банк России с 1 января 2023 года ввел для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО) количественные ограничения на выдачу необеспеченных потребкредитов населению. 

Теперь доля кредитов с показателем долговой нагрузки заемщика выше 80 процентов не должна превышать 25 процентов объема выдачи или 35 процентов займов для микрофинансовых организаций. Предельно допустимая доля необеспеченных потребкредитов на срок более пяти лет ограничена планкой в 10 процентов, пишет «Лента.ру».

В ЦБ выразили обеспокоенность тем, что необеспеченное потребительское кредитование растет устойчиво высокими темпами. Дальнейший же рост закредитованности граждан «в условиях структурной перестройки экономики может создавать дополнительные макроэкономические риски», предупредил регулятор. Принятая мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов.

Теги: #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
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