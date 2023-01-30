Экономика

Производство яиц и молока выросло в Псковской области в 2022 году

306,9 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 209,3 тысячи тонн молока, 78,1 млн штук яиц произвели, по расчетам, в хозяйствах всех категорий Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 14,6%, производство яиц - на 7%, производство молока выросло на 2,3%.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец декабря 2022 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота – 60,8 тысячи голов, из него коров - 29,4 тысячи; свиней – 1358,1 тысячи; овец и коз – 27,5 тысячи голов.

Инфографика: Псковстат

По сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 0,4%, из него коров – на 2,6%; овец и коз - на 6,7%, поголовье свиней увеличилось на 20,7%.