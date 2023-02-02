Экономика

Экономист назвала способы оптимизации бюджета

Многие любят потратить последние деньги на ерунду, а затем занимать до зарплаты. Почему так происходит и как перестать это делать, рассказала директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Екатерина Сушко.

Первым делом, нужно ввести на пару месяцев учет затрат и доходов, советует она. «Многим не хватает терпения и желания делать это регулярно, но вы можете выбрать один-два месяца (желательно месяц, на который не выпадают отпуска или новогодние праздники) и методично фиксировать за этот период все траты свои и своей семьи», — цитирует её агентство «Прайм».

В конце месяца станет понятно, куда уходят деньги, есть ли переплаты по каким-то направлениям; можно оценить, какая часть бюджета самая затратная и можно ли ее оптимизировать, а также начать планировать дальнейшие месяцы и найти возможности для сбережения.

«Часто ведение бюджета приносит открытия: оказывается, на проценты по микрокредиту уходит до десяти процентов дохода в месяц (хотя ежедневный платеж не так уж и велик), а дорогая кофеварка уже давно бы окупилась за счет экономии на привычном кофе на вынос и так далее», — добавила она.

Еще один ее совет — проанализировать, действительно ли покупка более премиальных марок разных групп товаров является оправданной. Зачастую вода по цене 30 рублей за бутылку и по 300 практически ничем не отличается. «"Самый простой совет — быть практичнее и не привыкать к дорогим брендам. Это может прозвучать банально, но все мы — жертвы своих собственных (иногда вредных) привычек. Одним людям просто сложно подобрать для себя подходящие лекала, другие не любят шопинг, третьим просто нравится конкретный стиль, причин может быть множество, а результат один — люди привыкают к конкретным маркам», — рассуждает эксперт.

Тем, кто стесняется ходить в магазины масс-маркет, стоит обратить внимание на опыт известных людей, которые точно могут позволить себе одеваться в бутиках, советует эксперт. Самый известный случай — английская герцогиня Кейт Миддлтон, которая появляется в свет как в люксовых брендах, так и в одежде из масс-маркетов (причем часто одевает ее по несколько раз, что даже противоречит этикету), резюмировала специалист.