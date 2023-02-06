Экономика

Микрозаймы почти на 650 млн рублей получили предприниматели Псковской области через «Мой бизнес»

Более 300 микрозаймов на общую сумму почти 650 млн рублей получили представители малого и среднего предпринимательства Псковской области на площадке Центра «Мой бизнес» в 2022 году. Больше половины из них были направлены на инвестиционные цели, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Кроме того, за прошлый год выдали более 60 поручительств для кредитных организаций на сумму 370 млн рублей и привлекли банковское финансирование на 740 млн рублей. Информационно-консультационная и образовательная поддержка оказана 1140 субъектам МСП, а также 419 самозанятым.

При поддержке Центра заключено 19 экспортных контрактов на 7,6 млн долларов США.

На площадке регионального Центра «Мой Бизнес» реализуется федеральная информационная кампания «Свое дело» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ее цель — популяризация центров «Мой бизнес» для населения и поддержка малого и среднего бизнеса на этапах от создания идеи до выхода на экспорт. Федеральная кампания продлится до середины февраля текущего года.

Напомним, что Центр «Мой бизнес» — это центр инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в Псковской области. Он ориентирован на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. На его площадке реализуется целый ряд мер поддержки субъектов МСП. В том числе финансовых услуг предоставление поручительств перед банком при оформлении кредита субъектам малого и среднего предпринимательства, выдача микрозаймов в размере до 1 млн рублей от 3-х месяцев до одного года.

На площадке Центра ведется широкая информационно-консультационная поддержка предпринимателей, дополнительное профессиональное обучение кадров для МСП, а также оказание помощи в разработке и продвижении проекта, информационного сопровождения проекта. Центр оказывает и услуги по сертификации продукции, а также услуги, способствующие повышению технологической готовности предпринимателей для освоения новых продуктов, технологий, внедрению инноваций в производственные процессы.