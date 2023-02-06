Экономика

Свыше миллиарда рублей из бюджета неэффективно израсходовали в Псковской области

Свыше миллиарда рублей бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов и социально-значимых государственных программ, неэффективно и нерезультативно расходовали в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Общая сумма неэффективно и нерезультативно расходованных средств федерального бюджета, выделенных на реализацию национальных проектов и социально-значимых государственных программ, превысила 1 млрд рублей», - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что виновных должностных лиц за неэффективное расходование бюджетных средств привлекают к административной ответственности по части 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ.

В прокуратуре напомнили, что общий объем доходов консолидированного бюджета области в 2022 году превысил 55,1 млрд рублей, общий объем расходов – 57,1 млрд рублей.